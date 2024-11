Esonero Juric, Giannini: “Mancini potrebbe risollevare la Roma”

(Adnkronos) – Un altro esonero sulla panchina della Roma. Dopo Daniele De Rossi è la volta di Ivan Juric. “Mi dispiace per la Roma, per la sconfitta di oggi e per la posizione di classifica che non è quella che la Roma merita. Da tifoso ci sono rimasto male per l’esonero di Daniele De Rossi, soprattutto nel modo in cui è avvenuto, ora la situazione è ancora peggiorata”, dice all’Adnkronos l’ex capitano della Roma Giuseppe Giannini, dopo il ko in casa con il Bologna a cui ha fatto seguito l’esonero di Juric. “Tra i nomi dei possibili sostituiti Mancini è quello più titolato e quello con più esperienza per riuscire a invertire la rotta e potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare la squadra”, aggiunge Giannini. Secco il commento dell’ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini: “Dico solo che ormai il calcio è tossico. Mi dispiace molto per Juric, è un allenatore serio. Di più non dico, non mi sembra giusto parlare in questo momento”. “Oggi ero allo stadio a vedere la partita con il Bologna. E’ evidente che la squadra è in difficoltà – afferma all’Adnkronos l’ex attaccante della Roma Zbigniew Boniek – Mi dispiace per Juric, è un professionista serio ma ha commesso degli errori, probabilmente ha trovato una situazione nella quale non è stato in grado di incidere come avrebbe immaginato”. “Sul nome del nuovo allenatore preferisco non sbilanciarmi, io non avrei esonerato De Rossi e tanti problemi che poi sono venuti fuori si sarebbero evitati”, aggiunge Boniek. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)