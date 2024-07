Etna, nube vulcanica da cratere alta 4,5 chilometri

(Adnkronos) – Pioggia di cenere su Catania per l'eruzione dell'Etna. La nube come informa l'Ingv locale è alta circa 4,5 chilometri e ha avuto ripercussioni sui voli dell'aeroporto. "E' stato chiuso il settore dello spazio aereo B2. I movimenti sono limitati a 5 arrivi ogni ora, e le partenze saranno gestite di conseguenza – comunica la società di gestione della struttura -. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)