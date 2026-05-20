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Europa League, la finale: oggi Friburgo-Aston Villa – Diretta

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(Adnkronos) – È il giorno della finale di Europa League. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Friburgo sfida l’Aston Villa – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto della seconda competizione europea. I tedeschi arrivano per la prima volta a contendersi il trofeo dopo aver eliminato il Braga in semifinale, mentre gli inglesi di Emery, quattro volte vincitore della coppa, hanno superato il Nottingham Forest e, ai quarti di finale, battuto il Bologna. 

 

La finale di Champions League è in programma invece il 30 maggio, mentre quella di Conference il 27 maggio. 

 

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