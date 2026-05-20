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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce e aumenta il vantaggio sul Pd, che cala come il M5S. Sono le novità del sondaggio dell’Istituto Noto che, per Porta a Porta, illustra le intenzioni di voto oggi, 20 maggio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma primo partito e aumenta i consensi. 

La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%. Il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein perde lo 0,5% e scivola al 21,5%. Passo indietro analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che scende al 13%. Giù anche Forza Italia, che lascia sul terreno un punto netto e ora vale il 7%, dove viene agganciata dalla Lega, stabile.
 

Alleanza verdi e sinistra è al 5,5% (-0,5%), mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci resta al 4%. Italia viva è stabile al 2,5%, come Azione al 2%. Noi moderati è all’1,5%, senza variazioni come +Europa all’1%, mentre il Partito Liberaldemocratico sarebbe all’1%.  

In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% senza variazioni rispetto al 30 aprile. Il campo largo, più gli altri (+2%), sale dello 0,5% e arriva al 45,5%. La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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