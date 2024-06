Europei scherma 2024, Errigo oro nel fioretto

(Adnkronos) – La portabandiera azzurra a Parigi 2024 Arianna Errigo conquista la medaglia d'oro nel fioretto individuale ai campionati europei di scherma di Basilea. La 35enne lombarda supera in finale la 22enne ucraina Dariia Myroniuk con il punteggio di 15-10, piazzando undici stoccate di fila, dopo essere stata in svantaggio 4-10. Michele Gallo è medaglia d'oro nella sciabola individuale ai campionati europei di scherma di Basilea. Il 23enne di Salerno supera in finale per 15-10 il 29enne napoletano Luca Curatoli in un derby tutto azzurro. A completare il trionfo italiano il bronzo del foggiano Luigi Samele, battuto in semifinale da Curatoli. Bronzo anche per il francese Jean Philippe Patrice. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)