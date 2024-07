Ex governatore calabrese Spirlì: “Lotto contro un cancro al pancreas”

(Adnkronos) – "Care Amiche, Cari Amici, Cari Tutti. Credo sia giusto comunicare anche a Voi la mia attuale condizione di salute. Anche perché potrei non essere presente, nella chat, come prima. Sono impegnato in una complicata convivenza con un carcinoma al pancreas. Nonostante tutto, sono sereno nel calore della mia Fede. Che resti o che vada, sarò, comunque, in compagnia. Qui, della mia Mamma; oltre il velo, del mio Papà. Se le fatiche ne lo permetteranno, di tanto in tanto, passerò a salutare". Antonino Spirlì, ex governatore della Calabria subentrato dopo la scomparsa di Jole Santelli, rende note pubblicamente via social le sue difficili condizioni di salute. Lo fa sottolineando sul suo profilo Facebook: "Non ho un raffreddore: lotto contro il cancro. Come milioni di altre e altri combattenti. E, al pari di Loro, spero di vincere. E lo farò. Con l’aiuto dei Medici e con voi! I vostri pensieri positivi, le vostre Preghiere". "Qualcuno mi ha detto di non renderlo pubblico, quasi fosse una vergogna. Non lo è – continua – Con Voi ho sempre avuto un rapporto diretto, leale, onesto, familiare. Sarà sempre così". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)