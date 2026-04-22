16.9 C
Firenze
mercoledì 22 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Farmacie, progetto ReMed Mandelli (Fofi): “Da sempre attenti a sostenibilità ambientale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all’interno del Servizio sanitario nazionale. Oggi funge da raccordo naturale con i cittadini. In questo senso il suo impegno non si limita più solo nel dare risposte tipiche della sua professionalità, ma si espande a un concetto circolare di recupero poiché da sempre i farmacisti sono molto attenti alla sostenibilità. Non pensano solamente alla salute del cittadino, ma anche a tutto quanto può essere utile in ottica ambiente”. Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente Fofi – Federazione Ordini dei farmacisti italiani, nel corso dell’incontro con la stampa, oggi a Roma nell’Earth Day, in cui si sono commentati i risultati ottenuti da progetto ReMed, il programma di collaborazione pubblico-privato che si colloca nel quadro della strategia ‘Circular for Zero – the new era’ di Novo Nordisk, realizzato in collaborazione con Anci.  

Dopo la fase pilota avviata nel 2024, l’iniziativa – che raccoglie le penne da insulina usate per il riciclo dei materiali – prevede di espandersi oltre le 14 città italiane attualmente coinvolte. “L’impegno dei farmacisti è tradizionalmente massimo in queste iniziative”, sottolinea Mandelli. ReMed “sarà ancora una volta l’occasione per dimostrare il ruolo fondamentale di questi professionisti nella società”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.9 ° C
18 °
16 °
37 %
5.8kmh
20 %
Mer
16 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
22 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2150)ultimora (1055)Video Adnkronos (314)ImmediaPress (272)sport (92)Tecnologia (85)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati