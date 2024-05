Felice d’Endice alla guida dell’Adnkronos Comunicazione

(Adnkronos) – Felice d’Endice è il nuovo Direttore di Adnkronos Comunicazione. La nomina rappresenta un passo ulteriore verso il rinnovamento del Gruppo Adnkronos, nell’ambito di una strategia complessiva che ha portato di recente all’ingresso di nuove figure professionali qualificate, con specifiche competenze in settori ritenuti di primaria importanza dall’azienda. d’Endice andrà a dirigere un’azienda storica del Gruppo come Adnkronos Comunicazione, che quest’anno festeggia quarant’anni di attività e vanta un ricco portfolio di clienti privati e pubblici, con l’ambizione di crescere ulteriormente in un settore dalle grandi potenzialità. Classe ’75, Felice d’Endice si laurea in Filosofia e consegue un Master in Marketing e Comunicazione d’Impresa al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Dopo gli studi universitari, lavora come account manager in agenzie di comunicazione e diventa Marketing & Communication Manager in Comunicazione Italiana dove svolge il ruolo di membro del comitato scientifico ed organizzativo coordinando una serie di appuntamenti annuali ben noti nel mondo imprenditoriale come ad es. il Forum della Comunicazione. Dopo un’esperienza in Studio Ega in qualità di Head of External Relations & Project Development, approda in Connexia nelle vesti di Office Director, dove si occupa dello sviluppo di progetti per Istituzioni, Pubblica Amministrazione e grandi aziende, coordinando team complessi di esperti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)