Fiorentina-Roma 5-1, Juric: “Io in discussione? Decidono altri”

Ivan Juric in discussione? L'allenatore della Roma rischia la panchina dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina? "Dimissioni? Non ci ho mai pensato, assolutamente", dice in conferenza stampa. "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi 40 giorni ma oggi lo abbiamo buttato nel cesso, questa è la mia sensazione", dice il tecnico giallorosso a Dazn. "Avevamo solidità, gioco e giovani in crescita ma oggi abbiamo buttato tutto. Mi dispiace molto. Questo è il calcio, poi sta ad altri decidere ma noi continuiamo a lavorare perché in questi giorni abbiamo fatto tante cose buone. Oggi non me lo aspettavo", aggiunge. "Abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo fatto 7 partite giuste e oggi abbiamo sbagliato tutto, come se avessimo dimenticato tutto ciò che è stato fatto in questi 40 giorni. Non me lo aspettavo perché venivamo da belle prestazioni", dice. Il tecnico ha effettuato due sostituzioni dopo appena mezz'ora, chiaro indizio di una serata particolare. "Sono rimasto molto deluso. Tre giorni fa abbiamo giocato molto bene con la Dinamo Kiev, oggi ho visto pochissima attenzione e concentrazione, cose veramente brutte, soprattutto in fase difensiva. Ho scelto di cambiare per dare una scossa e un segnale ma anche dal punto di vista tecnico. In 7 partite abbiamo subito pochissimo, stasera è stato tutto sbagliato da parte di tutta la squadra. Ci sono poche scuse e cose da dire", ripete.