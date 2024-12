Fonseca: “Nessuna punizione per Theo, tornerà il migliore al mondo”

(Adnkronos) – “Tutte le partite sono importanti. Fino a fine stagione tutte lo saranno. Domani è una partita difficile, ma come sempre abbiamo lavorato per arrivarci in condizione per poter vincere”. Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così alla vigilia della sfida con il Verona. “Theo Hernandez? Come faccio sempre abbiamo parlato prima della partita. Per me la situazione di Theo è facile da spiegare. Ha giocato tanto, è stato in nazionale. Non ha ancora trovato la miglior condizione fisica, magari ha bisogno di ritrovare le condizioni per stare bene. Theo è importantissimo per noi. Non è mai una punizione per lui, è semplicemente per farlo tornare nella condizione migliore. Continuo a dire che per me è il miglior terzino del mondo”.

Fonseca ha poi continuato: "Com'è l'atmosfera a Milanello? Io so come stanno le cose, voi non avete la possibilità di guardare gli allenamenti. Magari uno di questi giorni venite a vederli per vedere l'atmosfera della squadra: è bellissima. È sempre buono avere una buona atmosfera. È stata una settimana come le altre, con un buon clima per lavorare. Quando è così è più facile lavorare. Non ho mai sentito la squadra senza fiducia dopo la partita, senza voglia di lavorare, con tristezza… Mai sentito questo". Il tecnico portoghese non ha nascosto la voglia di ripartire della squadra: "Tutti noi capiamo la frustrazione dei tifosi, devo dire che non c'è nessuno che vuole vincere più di noi. Lavoriamo per vincere, capiamo i tifosi. I ragazzi sono forti. Quello che possiamo fare è lavorare per cambiare i risultati, i tifosi lo meritano. Questo è quello che possiamo fare, capendo e rispettando la protesta dei tifosi".