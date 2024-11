Formula 1, oggi qualifiche e Gp del Brasile: orario e dove vedere in tv

(Adnkronos) – Il Gp del Brasile propone qualifiche e gara oggi, domenica 3 novembre 2024, dopo il rinvio delle prove ufficiali che sono state cancellate ieri per la pioggia battente. Il Gp va in scena dopo la sprint vinta da Lando Norris con la McLaren. Max Verstappen, solo quarto, con la Red Bull cerca il riscatto dopo un periodo deludente e per blindare il titolo. La Ferrari è in piena corsa per quello costruttori e non è lontanissima dal primo posto della McLaren. Le qualifiche vanno in scena alle 11.30 italiane (le 7.30 in Brasile) e definiranno la griglia. Il Gp del Brasile si corre oggi, domenica 3 novembre, alle 16.30 ora italiana. Le qualifiche e la gara saranno visibili in diretta esclusiva sui canali SkySport e visibile anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)