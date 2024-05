Francia, aggressione con coltello in metro a Lione: 4 feriti

(Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, all'interno della metropolitana a Lione, in Francia, da un uomo armato di coltello. Lo rende noto l'emittente Bfmtv citando la prefettura del Rodano e la Procura di Lione. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia, ha annunciato su X il vice responsabile della sicurezza della città, Mohamed Chihi. Tra le vittime, le due persone ferite all'addome versano in gravi condizioni mentre le altre due hanno subito ferite più lievi. Una quinta persona è in stato di shock. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio volontario, mentre al momento non è stata considerata la pista del terrorismo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)