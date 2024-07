Francoforte, aeroporto bloccato da attivisti per il clima: voli sospesi

(Adnkronos) – Non solo tilt informatico globale. Voli sospesi questa mattina all’Aeroporto di Francoforte a causa della protesta degli attivisti per il clima di Letze Generation. “I passeggeri – spiegava lo scalo in una prima nota su X – sono pregati di non recarsi per il momento in aeroporto. Si consiglia invece di verificare lo stato del volo prima dell’arrivo”. Poi, circa un’ora più tardi, il nuovo aggiornamento sulla ripresa graduale del traffico aereo: “A causa di un’operazione di polizia, il traffico aereo ha dovuto essere temporaneamente sospeso. Attualmente le operazioni di volo stanno gradualmente riprendendo”. “Oggi all’aeroporto di Francoforte, perché le cose non possono più andare avanti così. Il petrolio uccide, questo dice tutto”, le parole su X di uno degli attivisti impegnato nelle proteste. L’organizzazione chiede “la firma di un trattato sui combustibili fossili”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)