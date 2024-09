Gaza, corpi di 6 ostaggi trovati nei tunnel di Rafah

(Adnkronos) – Sono di sei ostaggi israeliani i corpi recuperati dall’Idf in un tunnel di Rafah, nella Striscia di Gaza. Si tratta di 2 donne e 4 uomini, tra cui l’israelo-americano Goldberg-Polin. Secondo il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari sono stati “brutalmente assassinati” da Hamas poco prima dell’arrivo delle truppe. Lo scrive Times of Israel “Secondo una prima valutazione… sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre dal gruppo terroristico di Hamas. I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza da quello da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa”, ha detto in una conferenza stampa, aggiungendo che le truppe hanno combattuto gli agenti terroristici di Hamas in superficie, nella zona in cui si trovava il tunnel. Attualmente 97 dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre restano a Gaza, compresi i corpi di almeno 33 morti confermati dalle Idf. A fine novembre, durante una tregua durata una settimana, Hamas ha rilasciato 105 civili e prima di allora erano stati rilasciati quattro ostaggi. Otto ostaggi sono stati tratti in salvo vivi dalle truppe e sono stati recuperati anche i corpi di 37 ostaggi, tra cui tre uccisi per errore dai militari mentre cercavano di sfuggire ai loro rapitori. Hamas detiene anche due civili israeliani entrati nella Striscia nel 2014 e nel 2015, nonché i corpi di due soldati delle Idf uccisi nel 2014. Il presidente Isaac Herzog ha affermato in una dichiarazione che “il cuore di un’intera nazione è andato in pezzi”. “A nome dell’intero Stato di Israele, tengo le loro famiglie nel mio cuore e chiedo perdono. Perdono per non essere stato in grado di riportare a casa i vostri cari sani e salvi”, dice. Herzog afferma che l’omicidio degli ostaggi dimostra la disponibilità di Hamas a compiere crimini contro l’umanità, aggiungendo che “l’obiettivo sacro” del Paese era quello di riportarli a casa. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, i sei ostaggi assassinati recuperati a Gaza sarebbero ancora vivi se il governo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu avesse raggiunto un accordo con Hamas per il loro rilascio. “Se non ci fossero i sabotatori, le scuse e la retorica, gli ostaggi di cui abbiamo appreso la morte questa mattina sarebbero probabilmente ancora vivi”, afferma il forum in un post su X. “Netanyahu: basta con le scuse. Basta con la retorica. Basta con l’abbandono. È giunto il momento di riportare a casa i nostri ostaggi, quelli che vivono per la riabilitazione e i caduti e gli assassinati per la sepoltura nella loro terra”, scrive il forum. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)