Georgia, presidente filo Ue Zourabishvili: “Non mi dimetto, siano ripetute elezioni”

(Adnkronos) – La presidente filoeuropea della Georgia Salomé Zourabichvili annuncia il suo rifiuto a dimettersi anche se il suo mandato termina a fine anno. Fino a che non saranno organizzate nuove elezioni legislative e "un Parlamento che eleggerà un nuovo presidente secondo le nuove regole, il mio mandato andrà avanti", ha affermato, in una intervista ad Afp. Il partito al potere Sogno georgiano ha invece fissato le elezioni del nuovo presidente, da parte del collegio elettorale, il 14 dicembre. Intanto migliaia di persone sono tornate di nuovo in piazza a Tbilisi questa sera, per il terzo giorno consecutivo, per protestare contro la decisione del premier di sospendere i negoziati di adesione all'Unione europea fino a tutto il 2028.