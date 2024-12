Gianni Morandi, gli 80 anni da tifoso a Lisbona

(Adnkronos) – Cantante, fabbricatore di ‘hit’, conduttore televisivo, attore, simbolo della cultura pop, star del web, portatore sano del buon umore e supereroe. Sì, perché Gianni Morandi è indistruttibile: niente può fermarlo, né una caduta sul palco e né una brutta ustione, dopo aver bruciato delle sterpaglie in giardino. Ed è con questo spirito di ‘eterno ragazzo’ che il ‘Gianni Nazionale’ l’11 dicembre spegne 80 candeline. Un traguardo che festeggerà a Lisbona – a quanto apprende l’Adnkronos – per assistere alla partita di UEFA Champions League tra il Benfica e la sua squadra del cuore, il Bologna F.C., di cui è stato presidente onorario dal 2010 al 2014, nonché autore dell’inno ‘Le tue ali Bologna’, insieme ai colleghi tifosi Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi. Tutto è iniziato a Monghidoro, dove è nato nel 1944, durante le feste dell’Unità con un cachet di mille lire. Morandi, allora un bambino, la domenica faceva due esibizioni, una pomeridiana e l’altra serale. E da allora non ha mai smesso di cantare. Ha regalato al pubblico brani che non smettono di ‘far rumore’ nel presente: ‘In ginocchio da te’ – che nel 2019 è stato scelto per accompagnare una delle principali del film sudcoreano ‘Parasite’, vincitore di quattro premi Oscar, tra cui miglior film – ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’, ‘Non son degno di te’, ‘Andavo a cento all’ora’, ‘Scende la pioggia’, ‘Uno su mille’, ‘Banane e lamponi’ e ‘Grazie perché’. Senza dimenticare gli ultimi successi grazie alla colloborazione dell’amico e collega Jovanotti, che per lui ha scritto ‘L’allegria’: una canzone che ha sancito il ritorno delle scene, dopo un incidente domestico che gli ha procurato delle brutte ustioni. E ancora, ‘Apri tutte le porte’, brano presentato da Morandi al Festival di Sanremo 2022, ‘La Ola’ ed ‘Evviva!’, un inno al buon umore in cui le voci dei due cantanti si uniscono. Un amore artistico che prosegue con ‘L’attrazione’, canzone firmata da Jova e contenuta nell’omonimo album di Morandi, in uscita il 13 dicembre. Collaborazione vincente anche quella con Fabio Rovazzi nella canzone ‘Volare’, hit dell’estate 2017. Nella sua vita spazio alla musica ma anche alla televisione. Ha condotto due festival di Sanremo. Nel 2011 è stato affiancato da Belén Rodríguez, che ha fatto ‘scandalo’ mostrando il tatuaggio di una farfallina che si intravista dallo spacco vertiginoso del suo abito, da Elisabetta Canalis e dal duo comico Luca e Paolo. Nel 2012, invece, è stato affiancato da Rocco Papaleo e la modella ceca Ivana Mrázová. Nel 2023 ha affianco Amadeus nella conduzione del festival della canzone italiana per tutte le cinque serate. ‘Gianni Nazionale’ ha superato anche la prova da attore: è stato il protagonista delle tre stagioni della fiction Mediaset ‘L’Isola di Pietro’, in cui ha interpretato il pediatra Pietro Sereni. Nella vita di Gianni Morandi non solo l’amore per la musica e per il suo pubblico. Il cantante si è sposato due volte. Dal matrimonio con l’attrice Laura Efrikian, nel 1966, ha avuto i figli Marianna e Marco. Dopo il divorzio nel 1979, ha ritrovato l’amore con Anna Dan, con la quale si è sposato nel 2004 e dalla quale ha avuto il suo quarto figlio, Pietro, conosciuto nel mondo della musica con il nome d’arte Tredici Pietro. Si può dire che Gianni Morandi è unico nel panorama musicale italiano. Forse per le sue canzoni senza tempo, per la sua capacità di ingannare il tempo o per il suo essere sempre al passo con il cambiamento, senza mai decelerare in questa sua straordinaria vita sempre vissuta a centro all’ora. (di Lucrezia Leombruni) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)