Giornata del cane, Vip italiani tutti pazzi per i quattrozampe

(Adnkronos) – Il 26 agosto si celebra l’International Dog Day, la Giornata mondiale del Cane, e quello tra l’uomo e il suo ‘amico più fedele’ è un amore che dura da sempre. “La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre”, si dice nel film tratto da una storia vera ‘Hachiko – Il tuo migliore amico’ con Richard Gere. E lo sanno bene anche molti volti dello ‘star-system’ italiano, a partire da Michelle Hunziker con Lilly e Leone, Simona Ventura con Hugo e Antonella Clerici con Simba ed Argo. L’amore per ‘Fido’ è entrato anche nelle case di Alessia Marcuzzi con Brownie, di Federica Pellegrini con Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca, di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser con Ercole ed Aspirina e Filippa Largerback con Whisky. Tra i ‘very important people’ c’è anche chi adotta i cani meno fortunati, come Tiziano Ferro. Il cantante di ‘Sere nere’ e ‘Rosso relativo’ ha accolto nella sua casa Johnny, chiamato anche ‘Gianni’, dopo la morte dei suoi amatissimi Jake e Beau. Anche la collega Gianna Nannini ha due cani. Nella vita della cantante di ‘Sei nell’anima’ ci sono Cookie e Jolly. Lila e Marlon, invece, sono quelli di Laura Pausini e Rosa Blu di Blanco. Dallo spettacolo alla moda. Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, spesso condivide con i suoi follower scatti di Luce e Pina. Cani ‘da passerella’ anche quelli di Valentino Garavani, Pierpaolo Piccioli e Domenico Dolce, che con la casa di moda ‘Dolce & Gabbana’ ha realizzato un profumo per cani che porta il nome del suo ‘fedelissimo’ Fefè. Tra gli ‘amici’ a quattrozampe ‘vip’ c’è anche Chico, su Instagram conta oltre 800mila follower. Star del web a pieno titolo, il seguitissimo Maltipoo ha pubblicato il suo primo libro, dal titolo ‘Ciao, io sono Chico’. Famosi grazie al web anche i cani di Chiara Ferragni, Paloma e Matilda (morta nel 2023), e quello di Fedez che si chiama Silvio. Della famiglia Ferragni fanno parte anche Pablo, il cane di Valentina Ferragni, e Gabriella, quello di Francesca Ferragni e di suo marito Riccardo Nicoletti. Ultimi ma non ultimi, Gnomo e Nadine dell’influencer Paola Turani. “Noi amiamo molto i cani, come tutti gli animali, sono come pezzi di anime che si amalgamano con la nostra”, dicono Naike Rivelli ed Ornella Muti all’Adnkronos. “Ti accoglie sempre, con amore, entusiasmo e senso di protezione. Incredibilmente, ama anche se il padrone è orrendo”. Casa Muti-Rivelli ha accolto molti amici a quattrozampe: “Non sappiamo come avremmo vissuto questa vita senza il loro amore. Ne abbiamo avuti molti: adottati, regalati o trovati. Hanno giocato, passeggiato e riempito le nostre vite di gioia. Ci sono sempre stati nei peggiori momenti di solitudine, consolandoci. Sono più umani di noi”. Dalle attrici un appello a tutti: “In Turchia stanno abbattendo tutti i cani e i gatti randagi. Facciamo qualcosa dall’Italia per fermare questo scempio”, concludono. “Paco è stato adottato da mia moglie Chiara 13 anni fa, siamo legatissimi. Per noi è molto di più di un cane”. Così il pastry chef Damiano Carrara all’Adnkronos. “Paco è incluso in tutte le cose importanti che facciamo. Abbiamo una vita frenetica, ma cerchiamo di portarlo ovunque per lasciarlo solo il meno tempo possibile”, racconta Carrara, che dal 6 settembre torna su Real Time per la nuova edizione di ‘Bake off Italia – Dolci in forno’. Prima dell’arrivo a casa di Dafne, la primogenita di Damiano e Chiara nata la scorsa settimana, “abbiamo fatto annusare a Paco i vestiti e i pannolini portati dall’ospedale. Quando l’ha vista per la prima volta era felicissimo, non smetteva di scodinzolare”, ha ricordato la coppia. In questi primi giorni di vita “è molto protettivo verso Dafne, è diventato un ‘tato’. Si mette sempre vicino a lei e quando capisce che si sveglia corre ad avvisarci”, concludono Damiano e Chiara. “Bimba mi è apparsa in sogno. Da quel momento l’ho cercata e siamo diventati inseparabili. Elegante, affettuosa, socievole, testarda come il padrone, sa essere docile e amorevole. Rappresenta l’amicizia sincera, leale, senza condizione e senza doppio fine a parte lo spezzatino di vitello. L’ho conquistata con il cibo e da quel momento non ci siamo più lasciati”. E’ quanto ha raccontato all’Adnkronos lo stilista Guillermo Mariotto, tra gli storici giurati di ‘Ballando con le Stelle’, a proposito del suo cane ‘Bimba’, nobile ascendenza tedesca, razza Weimaraner. E aggiunge: “Lo ripeto nei confronti di Bimba c’è un amore grande, disinteressato. Forse bisognerebbe cominciare a rispettare di più gli animali per poter rispettare anche gli esseri umani. Bimba sa anche ‘donare’ amore, sa ricambiare le attenzioni nei suoi confronti. Quando non sono nel mio atelier (maison Gattinoni ndr) lei controlla tutto, si aggira per i saloni, è amica di tutti. Lei è una femmina alfa, la mia ombra, il mio alter ago”. “Un segno del destino la presenza di Bimba nella mia vita- continua Guillermo Mariotto – E’ stata registrata all’anagrafe con il nome di ‘Dreams come true’, i ‘sogni diventano realtà’. Se questa non è premonizione”, prosegue il noto stilista, lanciando un appello: “rispettate i cani, gli animali tutti, non abbandonateli” “Renato è un cane speciale, come tutti. E’ in affido congiunto con il mio ex marito (l’attore Massimiliano Vado, ndr), è come un figlio. Fa parte delle nostre vite da 5 anni”. Così la regista e attrice Michela Andreozzi all’Adnkronos,. “Renato è l’essere vivente che mi ha riconnesso con la natura, perché dovendomi occupare di lui e dovendolo portare fuori tre volte al giorno, mi spinge a fare delle lunghissime passeggiate. Noi pensiamo di salvarli, in realtà sono loro che ci salvano”. L’amico a quattrozampe della regista è un trovatello: “sono un’attivista dell’adozione degli animali abbandonati, non sono d’accordo con l’acquistare degli essere viventi. I canili – dice Andreozzi – sono strapieni di cani pazzeschi”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)