Giovanni Allevi e la malattia: “Non voglio darla vinta al dolore”

(Adnkronos) –

Giovanni Allevi continua la sua battaglia contro il tumore. Il compositore condivide un selfie sui propri social e scrive: "Ci sono 0 gradi stamattina a Milano eppure io cammino, cammino, cammino. Non voglio darla vinta al dolore. Per ora siamo pari! Intanto nella mente dirigo il mio concerto per violoncello, che sta venendo alla luce. Anche se le cose non vanno per il verso giusto, dobbiamo aprirci allo splendore della vita." Cinquantacinque anni, l'artista ha annunciato nel 2022 di essere affetto da mieloma multiplo. Dal 2024, dopo la partecipazione al festival di Sanremo, è tornato a esibirsi e oggi continua a comporre. Sui social, dove Allevi aggiorna i follower sulla sua musica e sulla sua lotta contro la malattia, ha spiegato che il suo prossimo "concerto per violoncello e orchestra" è "ispirato dalle note del nome Mieloma".