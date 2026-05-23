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Gp Canada, Russell in pole davanti ad Antonelli: la griglia di partenza

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
George Russell si prende la pole position del Gp del Canada oggi, sabato 23 maggio. Il pilota britannico chiude le qualifiche con il miglior giro, 1:12.578, davanti al compagno di squadra della Mercedes Andrea Kimi Antonelli e alla McLaren di Lando Norris. Indietro le Ferrari: quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottavo Leclerc.
 

Per Russell (che ha ‘sfilato’ il miglior giro ad Antonelli in extremis) è la terza pole position consecutiva in Canada. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di domani. 

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal:  

1. George Russell (Mercedes) 

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 

3. Lando Norris (McLaren) 

4. Oscar Piastri (McLaren) 

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 

6. Max Verstappen (Red Bull) 

7. Isack Hadjar (Red Bull) 

8. Charles Leclerc (Ferrari) 

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 

10. Franco Colapinto (Alpine) 

11. Nico Hulkenberg (Audi) 

12. Liam Lawson (Racing Bulls) 

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 

14. Pierre Gasly (Alpine) 

14. Pierre Gasly (Alpine) 

15. Carlos Sainz (Williams) 

16. Oliver Bearman (Haas) 

17. Esteban Ocon (Haas) 

18. Alexander Albon (Williams) 

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 

20. Sergio Perez (Cadillac) 

21. Lance Stroll (Aston Martin) 

22. Valtteri Bottas (Cadillac) 

 

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