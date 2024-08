Gp Olanda, Norris trionfa con McLaren e Leclerc terzo con Ferrari

(Adnkronos) – Lando Norris vince il Gp di Olanda, 15esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, al secondo successo stagionale e della carriera, scatta dalla pole position e domina la gara di 76 giri sul tracciato di Zandvoort. Norris precede la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, secondo al traguardo e leader del Mondiale piloti. Il monegasco Charles Leclerc, con la migliore delle Ferrari, è terzo. Norris, sorpreso al via da Verstappen, si incolla alla Red Bull dell’olandese che non riesce a prendere il largo sull’asfalto di casa. La McLaren rimane in scia e nel corso del 18esimo giro piazza l’attacco vincente: Norris si prende la prima posizione e non la molla più fino al traguardo, imponendo un ritmo insostenibile per la concorrenza. Alle spalle dei primi due si fa strada la Ferrari di Leclerc, che raccoglie i frutti dopo la scelta di anticipare il pit-stop al 25esimo giro. Il monegasco, con gomme dure, scala posizioni e si prende la terza piazza resistendo nel finale all’assalto della McLaren di Oscar Piastri, che si deve accontentare della quarta posizione. Lo spagnolo Carlos Sainz, al termine di un weekend estremamente complicato, chiude quinto con l’altra Ferrari. 1. ​Lando Norris, McLaren 2. Max Verstappen, Red Bull +22”896 3. Charles Leclerc, Ferrari +25”439 4. Oscar Piastri, McLaren +27”337 5. Carlos Sainz, Ferrari +32”137 6. Sergio Perez, Red Bull +39”542 7. George Russell, Mercedes +44”617 8. Lewis Hamilton, Mercedes +49”599 9. Pierre Gasly, Alpine 1 giro 10. Fernando Alonso, Aston Martin 1 giro —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)