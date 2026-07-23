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Guppo Fs, sciopero del personale dalle 21 del 23 luglio alle 21 del 24 luglio

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane: dalle ore 21 di oggi, giovedì 23, alle ore 21 di venerdì 24 luglio 2026. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Per il trasporto del Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdì 24 luglio.  

Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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