Harris-Trump, è testa a testa in Georgia e North Carolina: l’ultimo sondaggio

(Adnkronos) – Kamala Harris e Donald Trump sono praticamente appaiati in Georgia e North Carolina, due Stati ‘battleground’ del sud che potrebbero rivelarsi decisivi per la vittoria finale. E’ quanto emerge da nuovi sondaggi condotti da Ssrs per la Cnn, secondo i quali Trump è in vantaggio su Harris 48% a 47% tra i ‘probabili elettori’ in Georgia, mentre lo scenario si ribalta in North Carolina. I distacchi tra i due candidati si trovano all’interno del margine di errore e quindi non c’è un chiaro favorito in alcuno dei due Stati. Il North Carolina ha votato repubblicano nelle ultime tre elezioni presidenziali, anche se nel 2020 Trump ha vinto su Biden di poco più di un punto percentuale. Quattro anni fa in Georgia, invece, Biden sconfisse Trump con un margine inferiore a un punto, dando ai democratici la prima vittoria dopo quella di Bill Clinton nel 1992. Sono intanto oltre 60 milioni gli elettori che hanno già votato in 47 Stati e nel Distretto di Columbia, dove si trova la capitale Washington, riferisce la Cnn, precisando che si tratta di circa il 38% dei circa 158 milioni di voti espressi nel 2020. Secondo l’emittente, 10 Stati hanno già superato il 50% dei voti totali di quattro anni fa, guidati dalla Georgia, dove i voti espressi sono già oltre due terzi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)