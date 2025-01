Harry, le droghe e la domanda per il visto in Usa: “Trump non lo proteggerà”

(Adnkronos) – Il principe Harry nel mirino di Donald Trump? Il think tank conservatore Heritage Foundation ha riaperto il caso affinché i documenti privati ​​sul visto di immigrazione del principe Harry siano resi pubblici. Si terrà il 5 febbraio la prima udienza in tribunale dall’insediamento del presidente Donald Trump, che l’anno scorso dichiarò che non avrebbe protetto il secondogenito di re Carlo, qualora dovesse venir fuori che nella sua domanda ha mentito in merito al consumo di droghe. L’organizzazione sostiene che il governo degli Stati Uniti dovrebbe pubblicare i documenti relativi alla richiesta di visto del duca del Sussex, che gli consente di rimanere in California, per dimostrare se ha rivelato o meno il suo passato utilizzo di stupefacenti. Secondo la legge statunitense, i richiedenti il ​​visto devono dichiarare se hanno assunto droghe e possono essere deportati se non lo fanno. Il principe Harry aveva raccontato di aver fatto uso ricreativo di marijuana, cocaina e funghi psichedelici nel suo bestseller di memorie ‘Spare’, in cui ha descritto nel dettaglio come avesse fatto uso di droghe come mezzo per affrontare la sua infanzia traumatica. In un passaggio del libro del 2023, il principe Harry parla apertamente delle sue esperienze con la cocaina da “ragazzo diciassettenne profondamente infelice”, confessando che “non è stato molto divertente e non mi ha reso particolarmente felice, come invece sembrava rendere tutti quelli intorno a me, ma mi ha fatto sentire diverso e questo era il mio obiettivo principale. Sentirmi diverso”. Questa ammissione, tuttavia, non è stata accolta con favore dalla Heritage Foundation, che ha accusato il principe o di aver mentito nei suoi documenti per il rilascio del visto sul suo uso di droga o di aver ricevuto un trattamento speciale dall’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden, che gli ha permesso di continuare a vivere a Montecito. Questo è quanto afferma una sentenza visionata da Newsweek, che rivela che il giudice Carl J. Nichols ha ordinato agli avvocati di Heritage e al principe Harry di incontrarsi presso una corte federale a Washington DC mercoledì 5 febbraio. Il think tank di destra aveva già perso una causa a settembre intentata contro il Dipartimento per la sicurezza interna, dopo che una richiesta di divulgazione dei documenti del principe Harry era stata respinta, con il giudice Nichols che aveva stabilito che i documenti dovevano rimanere riservati. Trump espresse le sue opinioni sulla questione, precedentemente alla prima sentenza del giudice Nichols. In un’intervista con l’Express del 2024 dichiarò: “Non lo proteggerei. Ha tradito la Regina. È imperdonabile. Se dipendesse da me, sarebbe da solo”. Pochi giorni dopo, fu interrogato sulla sua posizione sui Sussex durante un’intervista di Gb News con Nigel Farage. Quando Farage gli chiese se al principe Harry sarebbero stati concessi dei “privilegi speciali”, il tycoon Trump affermò: “No. Se ha mentito, dovranno essere prese misure appropriate”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)