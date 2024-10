“I Talebani via dalla lista delle organizzazioni terroristiche”, la decisione della Russia

(Adnkronos) –

Via i Talebani dall'elenco delle "organizzazioni terroristiche" della Russia. E' l'annuncio arrivato da Mosca, anche se la decisione non è ancora realtà. "Non si tratta di desideri, ma di una decisione presa dalle autorità russe che dovrà concretizzarsi nel quadro della legislazione", ha detto il rappresentante speciale russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, come riporta l'agenzia russa Tass. L'auspicio è che la decisione si concretizzi formalmente "nel prossimo futuro". "Richiede – ha detto – un lavoro meticoloso da parte di avvocati, deputati e altre agenzie governative".