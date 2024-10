Ia, Nobile (AgID): “Possiamo giocare partita, ma accelerare su applicazioni”

(Adnkronos) – “Possiamo giocarci la partita dell’intelligenza artificiale”, perché “siamo messi bene, ma dobbiamo accelerare rispetto alle applicazioni concrete. Questo vale sia per la pubblica amministrazione che per le imprese”. Lo ha detto Mario Nobile, direttore generale di AgID, a Comolake 2024. “Finché si rimane a livello di principi è molto complicato capire qual è la valutazione del rischio. Dobbiamo andare verso il caso concreto, che per la Pa significa dare dei servizi al cittadino”, ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)