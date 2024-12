Il calciatore punito come Bart Simpson, la decisione dell’Union Saint-Gilloise – Video

(Adnkronos) – Aveva sminuito la tifoseria degli avversari durante l’ultimo match, così Loic Lapoussin, calciatore del club belga Union Saint-Gilloise, ha ricevuto una punizione insolita: scrivere a ripetizione ‘Union-Cercle’ su una lavagna. La squadra, lo ha spiegato anche su Instagram, si è ispirata a un personaggio televisivo molto noto, Bart Simpson, che proprio nella nota sigla della serie tv animata scrive decine di volte la stessa frase sulla lavagna. Il video condivisiso sui social è costruito esattamente come la sigla de ‘I Simpsons’, con tanto di musica e titolo iniziale (che diventa ‘The Lapoussins’). “Voglio scusarmi con gli amici del Cercle Brugge e con i nostri supporter per i miei commenti dopo la partita sullo stadio e i tifosi”, scrive Loic Lapoussin attraverso la pagina ufficiale del club. Il calciatore infatti si era lamentato per l’atmosfera dello stadio Jan Breydel al termine della partita contro il Cercle Brugge, dicendo che l’altra squadra della città, il Club Brugge, ha molti più numerosi tifosi e quindi giocarci contro fa un effetto diverso sullo stesso campo. Un’uscita poco elegante, punita con stile. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)