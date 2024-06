Impresa Paolini al Roland Garros, domina Andreeva e vola in finale contro Swiatek

(Adnkronos) – Impresa di Jasmine Paolini che vola in finale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne azzurra, numero 15 del mondo e 12 del seeding, sconfigge la 17enne russa Mirra Andreeva, numero 38 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti. Paolini affronterà sabato per il titolo la 23enne polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo e prima testa di serie. Prova impeccabile della campionessa di Castelnuovo Garfagnana che domina il match sin dalle prime battute, 'breakando' l'avversaria al 4° gioco e difendendo il vantaggio fino al 6-3 del primo set, ancora più netto il secondo parziale con Paolini che strappa il servizio alla moscovita al 3°, al 5° e al 7° game. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)