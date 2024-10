Imprese, Qvc Italia compie 14 anni fra crescita e trasformazione

(Adnkronos) –

Qvc Italia celebra i suoi primi 14 anni, un viaggio che è molto più di una semplice linea temporale. “Una sfida accolta – sottolinea una nota – con innovazione e passione. Qvc Italia continua ad evolversi e a conquistare nuovi traguardi, esplorando ogni opportunità con lo stesso spirito pionieristico che ha caratterizzato il suo inizio, guardando al futuro con entusiasmo, per sorprendere e soddisfare i clienti con prodotti di qualità e servizi all’avanguardia”.

Fondata nel 1986 a West Chester, Pennsylvania, Qvc è approdata in Italia nel 2010. Inizialmente avviata come canale televisivo, oggi è una piattaforma multicanale che abbraccia e riflette la modernità. Attualmente infatti, oltre a trasmettere sui canali Tv 32 del digitale terrestre e 475 di Sky, Qvc Italia ha sviluppato un ecosistema digitale in continua evoluzione: il sito web www.qvc.it recentemente rinnovato per offrire un’esperienza di shopping più coinvolgente e intuitiva, l’imminente lancio della nuova App, progettata per rendere lo shopping ancora più semplice e accessibile e Qvc+ la Tv on demand, che con contenuti extra e una crescita del 70% nelle visite, continua a ridefinire l’esperienza di shopping degli utenti. “Per Qvc la chiave del successo – prosegue la nota – risiede nella capacità di rispondere alle esigenze emergenti e di ascoltare attivamente le voci delle clienti. Questo approccio ha permesso di costruire una relazione che va oltre la semplice vendita di prodotti, un legame caratterizzato da un ascolto costante e dalla volontà di offrire un’esperienza significativa in ogni interazione, di comprendere i desideri delle clienti e di anticipare le loro necessità”. “Il cuore pulsante di Qvc – sottolinea – è l’incontro tra innovazione e umanità. Questo mix unico di storie, volti e prodotti permette di continuare a rinnovare il panorama del retail. La tecnologia aiuta a raggiungere le clienti ovunque si trovino e a rendere il loro percorso di acquisto più agevole e coinvolgente. In un’ottica di innovazione tecnologica è stato realizzato anche il nuovo Studio Home: offre un’esperienza immersiva all’interno di un ambiente casalingo accogliente e curato nei minimi dettagli, proprio come una vera casa, mentre lo studio Multiplatform è stato di recente ristrutturato con l’inserimento di una nuova area dedicata alla categoria beauty”. Tuttavia, Qvc non trascura l’importanza del tocco umano, lo ‘Human Touch’, che è in ogni cosa che viene fatta. Gli esperti giocano un ruolo cruciale in questo: “Sono il volto umano dietro la tecnologia, le persone – spiega – che con passione e professionalità offrono consigli utili e condividono storie autentiche per uno shopping sempre più consapevole. Sono loro che, insieme ai presenter, danno voce ai dubbi e alle curiosità della community, rendono ogni interazione speciale, instaurando un rapporto di fiducia e vicinanza con le clienti e trasformando Qvc in una vera e propria ‘piattaforma multimediale di relazioni’”. “Questi 14 anni – afferma Sarah-Jane Morgan, Ceo di Qvc Italia – sono passati rapidissimi e Qvc è cambiata enormemente nel frattempo. Abbiamo vissuto tante evoluzioni e avuto conferme importanti. Ciò che non è mai cambiato, anzi, si è rafforzato, è la cura che dedichiamo alla relazione con le nostre clienti. E’ infatti parte della natura di Qvc mettere al centro le clienti. Siamo riusciti a creare una vera e propria Community basata sui principi di fiducia e condivisione e grazie al costante ascolto e ai feedback raccolti, riusciamo a migliorare costantemente la nostra offerta e il nostro servizio”. “Dal 2010 a oggi, Qvc Italia ha intrapreso un viaggio straordinario, lanciando oltre 1.850 brand e offrendo circa 100.000 prodotti in quasi 800.000 varianti che conquistano e ispirano. L’offerta è un caleidoscopio di scelte, che spazia dalle categorie casa, bellezza, moda, accessori e altre, costantemente rinnovata per sorprendere ogni giorno le clienti con marchi famosi e brand di nicchia a cui si aggiungono produttori di collezioni esclusive. Queste strategie diversificate si riflettono attraverso le diverse piattaforme, per un’esperienza di shopping sempre più completa e personalizzata”, si legge ancora nella nota. Per rispondere in modo concreto alla crescente domanda delle consumatrici per un’economia circolare, nel 2023 Qvc ha ampliato ulteriormente la propria proposta con una sezione sul sito dedicata ai prodotti ricondizionati. Accanto a questa sezione, Qvc ha introdotto i prodotti Second Life: capi di abbigliamento, accessori, utensili da cucina e tessile per la casa, tutti di alta qualità e a prezzi scontati. In questi 14 anni, Qvc non ha mai perso di vista anche il suo impegno verso la Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), sviluppando iniziative per attrarre e valorizzare talenti diversificati, come l’iniziativa ‘Women in Leadership Strategy’, che mira ad avere un costante bilanciamento nella rappresentanza tra i generi: infatti, la presenza femminile nella senior leadership è superiore al 50%. Inoltre, la strategia Diverse Candidate Slates richiede l’inclusione di almeno due candidate donne in ogni fase di selezione per ruoli manageriali. Da segnalare inoltre, il progetto ‘Isola formativa’, che mira a formare giovani con disabilità severe, fornendo loro competenze per entrare nel mondo del lavoro. Un ruolo cruciale è svolto anche dagli Erg (Employee Resource Group), noti in Qvc Italia come Tmrg (Team Member Resource Group), i quali promuovono iniziative e progetti concreti a sostegno di diversità e inclusione. L’azienda ha ottenuto inoltre quest’anno la certificazione Uni/PdR 125:2022, riconoscendo il suo impegno nella parità di genere e dal 2021 è stata nominata Top Employer, attestando il suo continuo focus sul benessere del team. “Il 14° compleanno di Qvc Italia rappresenta un’importante opportunità di riflessione e ispirazione. Questo momento significativo onora il percorso finora tracciato. In equilibrio tra conferme e innovazione, Qvc continuerà ad ascoltare le esigenze delle proprie clienti e di tutte le persone che ruotano attorno a questa realtà e che ne garantiscono il successo. Ogni passo compiuto è un impegno verso un futuro, incentrato sempre di più su connessioni genuine e innovazioni tangibili”, conclude la nota. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)