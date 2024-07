Incendio Roma, annuncio social di Nunzia De Girolamo: “Dobbiamo scappare” – Video

(Adnkronos) – “Stiamo evacuando lo studio, l’incendio a Monte Mario è serio. Scappano tutti, non mi è mai capitato di evacuare così, nemmeno a scuola. Corrono tutti”. A raccontare sul suo profilo social l’evacuazione della sede Rai di via Teulada, per l’incendio a Monte Mario, è Nunzia De Girolamo. La conduttrice dell’Estate in diretta, il programma di informazione pomeridiano sospeso oggi a causa dell’ordine di lasciare l’edificio in via precauzionale, ha poi aggiunto: “All’inizio credevo fosse uno scherzo degli autori. Poi sono arrivate le sirene, le voci che dicevano di abbandonare l’edificio. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)