Inchiesta ultrà, Anghinelli: “Non ho mai guadagnato con la Curva, non ero un capo”

(Adnkronos) – “Andrea Beretta faceva il parcheggiatore di macchine quando aveva 20 anni, poi si è ritrovato a fare il capo della curva. È fuori di testa. Secondo me si pentirà”. Lo ha detto Enzo Anghinelli, ultrà milanista, in passato coinvolto in fatti di droga, nel corso di un colloquio con Klaus Davi che lo aveva già incontrato nel marzo 2020. “Per me gli conviene pentirsi”, dice Anghinelli, “secondo me gli conviene dire tutto quello che sa, anche se sa qualcosa di Vittorio Boiocchi, quello che hanno ucciso”. E alla domanda se sia stato proprio Beretta a uccidere Boiocchi, Anghinelli risponde: “Io non lo posso sapere, ma secondo me lui lo dirà, dirà tutta la verità secondo me. Perché andare in galera a 50 anni, lui che la galera non se l’è mai fatta, non è bello. Dovrebbe farlo per suo figlio, per sua moglie. Poi secondo me non si uccide un essere umano, è un atto indegno”. Quanto a lui, riflette, “io non ho mai guadagnato un euro con le curve, altrimenti non andavo a vendere i pacchi in giro per Milano”. Oltretutto, “è da un po’ che ho chiuso con la malavita e anche con la droga”. E “non è che ero un capo, io avevo un gruppo, noi ci facevamo i cavoli nostri, non ho mai fatto un reato allo stadio. Io e i miei compagni ne abbiamo combinate tante fuori dallo stadio e le ho pagate tutte giustamente, perché la droga rovina i ragazzi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)