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Infarto in conferenza stampa per l’ex Roma Gago, il malore in diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Momenti di paura e di grande apprensione per Fernando Gago. L’ex centrocampista di Roma e Real Madrid, oggi allenatore dell’Universidad de Chile, è stato colpito da un infarto all’età di 40 annial petto al termine della conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro l’O’Higgins di ieri. In chiusura dell’incontro con i giornalisti, Gago si è lasciato andare a una smorfia di dolore ripresa dalle telecamere, a causa di una fitta al petto . Il primo segnale del malore, che ha poi reso necessario il trasferimento con ricovero d’urgenza in una clinica di Santiago.
 

 

Il club ha rassicurato sulle condizioni dell’allenatore con un comunicato ufficiale: “Informiamo – si legge – che il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo ad alcuni accertamenti cardiovascolari e oggi non prenderà parte all’allenamento”. La nota della società prosegue spiegando come l’allenatore sia “in buone condizioni”, sotto osservazione anche dello staff medico della squadra. Come specificato dall’emittente cilena Tnt Sports, Gago era stato poco bene già prima di recarsi allo stadio per la partita.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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