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Università, accordo Erasmus tra Lum e ateneo di Almeria

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Lum Giuseppe Degennaro prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione, rafforzando la rete di collaborazioni accademiche attraverso la stipula di nuove partnership strategiche a livello europeo. Nel corso di una recente visita istituzionale presso l’Università di Almería, in Spagna, è stato formalmente sottoscritto un accordo di mobilità Erasmus dedicato agli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria. L’incontro ha inoltre consentito di definire le linee guida per l’avvio di future attività di cooperazione scientifica e accademica tra i due Atenei.  

L’accordo rappresenta un’importante opportunità per ampliare l’offerta formativa internazionale, favorendo la mobilità studentesca e promuovendo iniziative congiunte nei settori della ricerca, del trasferimento delle conoscenze e dello sviluppo di progetti di comune interesse.  

La collaborazione con l’Università di Almería costituisce un ulteriore tassello nel processo di consolidamento della dimensione internazionale della Lum e conferma l’impegno del Dipartimento di Ingegneria nel promuovere una formazione sempre più orientata al confronto globale, capace di coniugare eccellenza accademica, innovazione scientifica e cooperazione internazionale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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