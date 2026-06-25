29.1 C
Firenze
giovedì 25 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner si allena, ‘strano’ esercizio a Wimbledon

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si sta allenando a Londra, aspettando Wimbledon 2026. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nel terzo Slam della stagione, a cui arriva da campione in carica dopo la vittoria in finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. In questi giorni dall’Inghilterra stanno arrivando video di ogni genere che ritraggono il numero 1 del mondo in campo e fuori, e alcuni stanno richiamando l’attenzione del web. 

Su X sta spopolando un video che mostra uno ‘strano’ allenamento di Sinner. L’azzurro sembra allenare le braccia in un esercizio di resistenza, ma l’esercizio non convince del tutto.  

Nel video, pubblicato dal profilo ufficiale social di Wimbledon, si vede Fontana ‘aggiustare’ la posizione di Sinner, che sembra in una specie di plank sospeso, ma muovendo avanti e indietro le braccia. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.1 ° C
30.3 °
27.9 °
47 %
0.9kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1812)ultimora (1173)Video Adnkronos (465)sport (86)salute (85)Tecnologia (76)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati