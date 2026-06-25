Olanda-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Olanda torna in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 25 giugno, e domani, venerdì 26, la Nazionale orange sfida la Tunisia nella terza giornata della fase a gironi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. L’Olanda ha pareggiato all’esordio 2-2 con il Giappone e ha vinto per 5-1 con la Svezia. La Tunisia invece ha perso prima con la Svezia con lo stesso risultato e poi 4-0 con la Nazionale nipponica, venendo così eliminata dal torneo.

La sfida tra Olanda e Tunisia è in programma venerdì 26 giugno all’1 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Tunisia (3-4-2-1): Ben Hessen; Ben Hamida, Rekik, Talbi; Valery, Khedira, Skhiri, Abdi; Ben Slimane, Mejbri; Tounekti. Ct. Renard.

Olanda (4-3-3): Verbruggen: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. Ct. Koeman.

Olanda-Tunisia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.

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