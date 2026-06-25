26.3 C
Firenze
venerdì 26 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Germania, scoppia il caso Neuer dopo ko con Ecuador: “Pensionatelo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Tutti contro Manuel Neuer dopo Germania-Curacao. Oggi la Nazionale tedesca è stata battuta 2-1 dall’Ecuador nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Sul banco degli imputati è finito il portiere del Bayern Monaco, responsabile sul decisivo gol di Plata, che ha regalato la storica qualificazione ai sedicesimi di finale ai sudamericani. 

La rete dell’Ecuador arriva al 77′. Un corner dalla sinistra trova la spizzata sul primo palo di un giocatore sudamericano, la palla sembra arrivare comodamente tra le mani di Neuer nell’area piccola, ma il portiere tedesco viene anticipato da Plata, che piazza il tap-in vincente bucandolo sotto la traversa. 

In Germania è scoppiato quindi il caso Neuer, con il ct Nagelsmann fortemente criticato per aver schierato il portiere del Bayern Monaco piuttosto che Oliver Baumann, estremo difensore dell’Hoffenheim e titolare per tutto il percorso di qualificazione alla rassegna iridata. Le incertezze di Neuer, in realtà, vengono rimarcate anche in occasione del primo gol di Angulo, in rete al 9′ al primo tiro in porta con una conclusione dalla distanza che sorprende la leggenda tedesca. 

Sui social i tifosi della Germania si sono scatenati contro il loro capitano: “Sono emerse tutte le nostre debolezze: Neuer non è più Neuer”, “pensionatelo”, sono alcuni dei caustici commenti apparsi su X. “Neuer sembra aver perso se stesso”, è l’analisi di un utente, largamente condivisa: “Neuer ormai è una debolezza”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.3 ° C
28.5 °
24.9 °
53 %
0.5kmh
0 %
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1826)ultimora (1187)Video Adnkronos (465)sport (86)salute (85)Tecnologia (76)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati