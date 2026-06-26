21.6 C
Firenze
venerdì 26 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali 2026, Turchia-Usa 3-2 e Paraguay-Australia 0-0

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Turchia batte gli Stati Uniti per 3-2 nell’ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026. Nell’altro match, Paraguay e Australia pareggiano 0-0. Gli Usa, già qualificati ai sedicesimi di finale, nonostante la sconfitta a Los Angeles chiudono il girone al primo posto con 6 punti. Australia e Paraguay chiudono appaiati a 4 punti. La miglior differenza reti (0 rispetto a -2) consegna all’Australia il secondo posto e la qualificazione diretta alla fase successiva. 

Il Paraguay deve attendere i risultati degli altri gironi per avere la certezza della promozione come una delle migliori terze classificate. La Turchia, ultima a quota 3, è eliminata. Alla selezione allenata da Montella non serve la vittoria nell’ultimo match. Gli Usa sbloccano il risultato al 3′ con Trusty. Pareggio turco al 10′ con Arda Guler e match ribaltato al 31′ con il gol di Kökçü: 2-1. Berhalter firma il 2-2 al 49′. In pieno recupero, al 98′, gol decisivo di Ayhan. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.6 ° C
22.9 °
21.1 °
75 %
0.9kmh
5 %
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
41 °
Mar
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1836)ultimora (1092)Video Adnkronos (415)sport (84)salute (77)lavoro (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati