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Mondiali, oggi Senegal-Iraq: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Ultima spiaggia per Senegal e Iraq in campo stasera alle 21 al Bmo Field di Toronto. Entrambe le nazionali, reduci da due sconfitte nelle prime due partite del gruppo I dei Mondiali 2026, hanno un solo risultato a disposizione per sperare di restare in corsa nel torneo. In contemporanea al Gillette Stadium di Foxborough si affrontano Norvegia e Francia per la leadership del girone. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Senegal e Iraq in tv e streaming. 

 

Ecco le probabili formazioni di Senegal-Iraq, in campo oggi alle 21: 

SENEGAL (4-3-3): Diaw; Diatta, Niakhaté, Koulibaly, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct: Thiaw. 

IRAQ (4-2-3-1): Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al-Ammari, Ismael; Qasem, Iqbal, Bayesh; Al-Hamadi. Ct: Arnold.  

 

La partita dei Mondiali 2026 tra Senegal e Iraq sarà visibile in diretta su Dazn e in streaming sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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