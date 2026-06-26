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Mondiali, oggi Norvegia-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Norvegia e Francia, già qualificate ai sedicesimi di finale, si affrontano alle ore 21 di oggi, venerdì 26 giugno, al Gillette Stadium di Foxborough per stabilire la vincitrice del gruppo I dei Mondiali 2026. Entrambe le nazionali hanno vinto le prime due partite del gruppo contro Senegal e Iraq che si affronteranno in Al Bmo Field di Toronto. Sfida nella sfida quella tra i bomber delle due squadre Erling Haaland e Kylian Mbappé. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Norvegia e Germania in tv e streaming. 

 

Ecco le probabili formazioni di Norvegia-Francia, in campo oggi alle 21: 

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Solbakken. 

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps. 

 

La partita dei Mondiali 2026 tra Ecuador e Germania sarà visibile in diretta su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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