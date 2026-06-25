26.3 C
Firenze
venerdì 26 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Re Carlo ha pagato 30 milioni di tasse dal 2022

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Re Carlo III ha rivelato di aver pagato più di 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) di tasse dal suo insediamento al trono in Gran Bretagna, nel settembre 2022. L’annuncio si inserisce “nel quadro dell’impegno della Casa Reale a favore della trasparenza”, secondo quanto reso noto da Buckingham Palace. Il principe William, figlio maggiore di Carlo ed erede al trono, ha pagato a sua volta più di 20 milioni di sterline (23 milioni di euro) di tasse dall’inizio di settembre 2022, quando è diventato principe di Galles alla morte della regina Elisabetta II. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
26.3 ° C
28.5 °
24.9 °
53 %
0.5kmh
0 %
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
40 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1825)ultimora (1186)Video Adnkronos (465)sport (86)salute (85)Tecnologia (76)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati