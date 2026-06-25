34.6 C
Firenze
giovedì 25 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali, Kane libero dalla maledizione. Lo stregone del Ghana: “Non è più nemico”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lo sciamano del Ghana ha ‘liberato’ Harry Kane dalla sua maledizione. Alla vigilia della sfida tra la Nazionale africana e l’Inghilterra, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, Nana Kwaku Bonsam, lo stregono più famoso del Ghana aveva annunciato di aver lanciato una maledizione sull’attaccante del Bayern Monaco per non permettergli di segnare. 

Effettivamente, la partita è terminata 0-0 e Kane si è divorato anche un gol che, per uno come lui, è sempre stato piuttosto semplice da segnare. “Hai tolto la maledizione su Harry Kane? È libero di segnare ora?”, ha chiesto un giornalista di LBC intervistando in diretta televisiva lo stregone. 

“Sì, Harry Kane non è mio nemico, ho un bambino che presto chiamerò Harry Kane, mi piace da molto tempo”, ha detto Kwaku Bonsam, scoppiando a ridere poi quando il giornalista inglese gli ha chiesto di maledire Panama, la prossima avversaria dell’Inghilterra. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
34.6 ° C
35 °
33.8 °
41 %
1.8kmh
95 %
Gio
34 °
Ven
38 °
Sab
40 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1806)ultimora (1167)Video Adnkronos (465)sport (86)salute (85)Tecnologia (76)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati