InfoCamere, approvato il bilancio 2023

(Adnkronos) – L'Assemblea degli azionisti di InfoCamere ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2023 dell'azienda e ha preso atto del bilancio consolidato del Gruppo InfoCamere, riferito allo stesso 2023. "L'anno alle nostre spalle – ha detto il presidente, Lorenzo Tagliavanti – è stato ricco di iniziative e di sfide che hanno visto la nostra società portare un contributo tangibile all'azione del Sistema camerale per la semplificazione e per la digitalizzazione delle imprese e della Pubblica amministrazione. I risultati economici confermano la bontà del lavoro che abbiamo svolto, con un valore della produzione di 127,3 milioni di euro (+7% rispetto al 2022) e un risultato netto positivo di 378 mila euro". "Grazie all'elevato livello delle competenze che abbiamo raggiunto e agli investimenti fatti per rafforzarle – ha concluso Tagliavanti – siamo fiduciosi che il 2024 potrà portare ulteriori risultati positivi, nell'interesse del Sistema camerale, delle imprese e del Paese".