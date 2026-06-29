Insulta Salvini sul carro del Milano Pride, poi chiede scusa: “Colpa del caldo”

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Ha insultato Matteo Salvini dal carro del Milano Pride poi, ha chiesto scusa pubblicamente. Un video diventato virale sui social mostra Lorenzo Pezzotti, performer e art director di Botox Matinée, pronunciare dal carro del Pride: “Faceva pompini alle trans nei bagni chimici”, in riferimento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, raccontando di averlo conosciuto a Ponte di Legno durante la festa della birra. “E aspetto che mi smentisca. Sono qui”, ha aggiunto il performer direttamente dal carro, lo stesso in cui sfilavano Elodie e la fidanzata Franceska Nuredini.

Il video ha fatto il giro del web ed è arrivato fino a Matteo Salvini, che ha deciso di condividere la dichiarazioni di Lorenzo Pezzotti minacciando di quelerarlo: “Ci vediamo in tribunale amico mio”, ha scritto il leader della Lega su Facebook.

Poche ore dopo, Lorenzo Pezzotti ha condiviso un video di scuse: “Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Il caldo, la stanchezza, non aver dormito e lo spritz – che a 40 gradi probabilmente non andrebbe bevuto – mi hanno fatto perdere il senso totale della ragione”, ha detto.

Poi, si scusa direttamente con il ministro Salvini per la frase incriminata: “Ho raccontato delle cose che non corrispondono alla mia vita. Sono cose senza senso, non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo. Poi, in un contesto dove queste cose avevano ancora meno senso. Chiedo veramente scusa, anche se so che non si può tornare indietro”.

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