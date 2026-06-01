Inter, Palestra e indizio di mercato: “Sono pronto per giocare in una big”

(Adnkronos) –

Marco Palestra ‘chiama’ l’Inter? Oggi, lunedì 1 giugno, l’esterno dell’Atalanta, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari, ha parlato dal ritiro dell’Italia, che mercoledì affronterà il Lussemburgo in amichevole. Palestra è intervenuto in conferenza stampa non solo per presentare il match, ma per parlare anche del suo futuro, lasciando qualche indizio di mercato.

A domanda diretta di un giornalista che gli chiedeva se fosse pronto per il salto in una big, Palestra ha risposto con decisione: “Mi sono sempre sentito pronto. Al mio futuro per ora non penso, sono concentrato sulle prossime due partite qui in Nazionale, dobbiamo fare bene anche per il ranking. Il Cagliari? Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione, sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è viverlo”.

Palestra è da tempo nei radar dell’Inter, con il suo profilo che combacia con le esigenze della dirigenza, a caccia di profili giovani per svecchiare la rosa, e con quelle di Chivu, che chiede esterni di gamba per sostituire Dumfries, uno dei possibili partenti in estate. Proprio dalla cessione dell’olandese potrebbero arrivare i soldi per Palestra, con l’Atalanta che chiede circa 40 milioni per lasciarlo partire.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)