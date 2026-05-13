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Internazionali, Rublev ‘teme’ Sinner: “Avrei preferito qualcun altro…”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Andrej Rublev ‘teme’ Jannik Sinner. Il tennista russo sfiderà domani, giovedì 14 maggio, l’azzurro nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, dopo aver passato il turno battendo il georgiano Basilashvili in rimonta. Al termine della partita, inevitabile per Rublev parlare del match contro il numero 1 del mondo, affrontato in dieci precedenti con sette sconfitte. 

“Quanti Masters 1000 ha vinto di fila? Cinque? Quante partite consecutive? Venti?”, ha detto ridendo Rublev a TennisTv elencando i record di Sinner, “si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince e più si avvicina”.  

“Io sto bene, non sono emozionato per la partita contro Jannik, non sto male”, ha raccontato il russo, “se mi chiedi se preferirei giocare contro qualcun altro, ovviamente risponderei ‘certo che preferirei qualcun altro’. Quella con Sinner però è anche una sfida con me stesso. Voglio sfidare me stesso contro Jannik”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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