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Iran attacca il Kuwait, colpito l’aeroporto

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(Adnkronos) – L’Iran attacca il Kuwait e colpisce l’aeroporto internazionale. Missili e droni di Teheran hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone e causando danni strutturali, come confermato dai media statali kuwaitiani. L’attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro una postazione di controllo terrestre militare iraniana e al contrasto di molteplici attacchi missilistici e con droni iraniani diretti contro il Kuwait e il Bahrein, avvenuti nella notte, come confermato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). 

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