20.6 C
Firenze
giovedì 23 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, dalle spaccature al messaggio di Khamenei: così sono saltati i nuovi colloqui con gli Usa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Spaccature interne alla leadership iraniana e il ‘nodo’ del nucleare. Sono fonti di Iran International a raccontare il retrscena sulla mancata ripresa dei colloqui tra Iran e Usa nella capitale pakistana Islamabad. L’annuncio sul nuovo possibile incontro aveva riacceso le speranze per una tregua dopo quasi due mesi di guerra.  

 

Le fonti, si legge, parlano di tensioni tra alleati del presidente iraniano Masoud Pezeshkian e persone vicine all’ufficio della Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, che all’ultimo minuto avrebbero fatto saltare la partenza della delegazione iraniana alla volta della capitale pakistana.  

Secondo le fonti, la delegazione era pronta a mettersi in viaggio quando sarebbe arrivato un messaggio dell’entourage di Khamenei con un ‘no’ categorico alla possibilità di colloqui sul nucleare e un ‘rimprovero’ per i rappresentanti della diplomazia iraniana per i precedenti colloqui.  

In queste circostanze, prosegue il racconto di Iran International, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi avrebbe avvertito che partecipare ai colloqui non sarebbe servito a nulla e avrebbe compromesso di fatto ogni possibilità di progressi.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.6 ° C
21.9 °
19.3 °
24 %
5.8kmh
0 %
Gio
20 °
Ven
23 °
Sab
22 °
Dom
23 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2163)ultimora (1061)Video Adnkronos (333)ImmediaPress (278)sport (89)Tecnologia (86)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati