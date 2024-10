Israele, Idf: “Uccisi 3 terroristi a Gaza”. Mistero Sinwar: leader Hamas è morto?

(Adnkronos) –

Mistero sulla sorte di Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, dopo i raid condotti dalle forze di difesa israeliane. “Durante operazioni delle Idf a Gaza sono stati eliminati tre terroristi. Le Idf e lo Shin Bet stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia Yahya Sinwar”, si legge in un post delle Idf, che precisano come “in questo momento non possa essere confermata l’identità dei terroristi”. “Negli edifici in cui sono stati eliminati i terroristi non c’erano tracce della presenza di ostaggi nell’area”, affermano le Idf. “Le forze che stanno operando nell’area continuano le attività con la necessaria cautela”, aggiunge il post dopo che in passato sono circolate notizie secondo cui Sinwar potrebbe nascondersi circondato da ostaggi catturati durante l’attacco in Israele del 7 ottobre dello scorso anno e ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)