Israele, media: “27 morti in raid su Khan Younis”

(Adnkronos) – Sono 27 le vittime dei raid aerei e bombardamenti di artiglieria israeliani nelle zone orientali di Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo hanno riferito ad al Jazeera fonti mediche locali. L’attacco è avvenuto pochi minuti dopo che un portavoce militare israeliano su X aveva emesso nuovi ordini di evacuazione, invitando i residenti della zona a fuggire nella vicina al-Mawasi. Un filmato video condiviso online e verificato dall’agenzia di controllo dei fatti Sanad di al Jazeera ha mostrato l’arrivo di un camion carico di morti e di persone ferite al Nasser Medical Complex di Khan Younis. Nel frattempo, a Deir el-Balah, nel centro di Gaza, il bombardamento israeliano di una casa ha ucciso almeno due palestinesi e ne ha feriti numerosi altri, secondo l’agenzia di stampa Wafa. L’Idf ha intercettato stamattina numerosi razzi nel nord di Israele. Lo ha dichiarato l’esercito israeliano, aggiungendo che “tra le 7.40 e le 7.42 le sirene hanno risuonato in quattro località nel nord di Israele: Majdal Shams, She’ar Yashuv, Mas’ade e Nimrod. I razzi intercettati sarebbero riusciti ad attraversare il Libano e ad arrivare nella zona delle alture del Golan. Non sono stati segnalati feriti. Le sirene sono risuonate nelle comunità del nord a causa del potenziale pericolo di caduta di schegge. Era un cittadino americano l’uomo che ha estratto un coltello e ha minacciato i soldati israeliani all’ingresso kibbutz di Netiv Ha’asara, al confine con la Striscia di Gaza, accusando ”l’Idf sta uccidendo i civili a Gaza”. Lo riporta l’emittente Kan spiegando che le Forze di difesa israeliane hanno sventato un tentativo di accoltellamento e ucciso l’aggressore sparandogli. Le Idf e la polizia hanno parlato di ”attacco terroristico”, affermando che una donna di 61 anni è stata trattata dai medici perché in stato di shock. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ringrazierà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il loro incontro a Washington, e affermerà che ”Israele e Stati Uniti saranno alleati oggi, domani e sempre”, chiunque guidi la Casa Bianca. Lo ha annunciato Netanyahu prima di salire per la prima volta sul Wing of Zion, il suo jet ufficiale che lo porterà negli Stati Uniti. Qui, oltre a Biden, incontrerà la vice presidente e candita alle presidenziali di novembre Kamala Harris. “In questo periodo di guerra e incertezza, è importante che i nemici di Israele sappiano che America e Israele sono uniti, oggi, domani e sempre”, ha sottolineato, affermando che Israele resterà il più forte alleato degli Stati Uniti in Medioriente chiunque sarà a novembre il futuro presidente americano. “Vedrò il presidente Biden, che conosco da oltre quarant’anni – ha detto Netanyahu -. Sarà un’opportunità per ringraziarlo per le cose che ha fatto per Israele durante la guerra e durante la sua lunga e illustre carriera nel servizio pubblico, come senatore, vicepresidente e presidente”. L’incontro ”sarà anche un’opportunità per discutere con lui su come portare avanti nei mesi critici a venire gli obiettivi che sono importanti per entrambi i nostri Paesi: ottenere il rilascio di tutti i nostri ostaggi, sconfiggere Hamas, affrontare l’asse terroristico dell’Iran e garantire che tutti i cittadini di Israele possano tornare sani e salvi alle loro case nel nord e nel sud”, ha affermato Netanyahu. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)