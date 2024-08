Israele, per 007 Usa ci saranno “due ondate di attacchi”: ecco da parte di chi

(Adnkronos) – I tempi non sono chiari ma l’intelligence Usa si aspetta “due ondate di attacchi” contro Israele, una lanciata da Hezbollah e l’altra dall’Iran e dalle altre milizie sue alleate nella regione. E’ quello che è stato detto al presidente Joe Biden ed alla vice Kamala Harris dal team della sicurezza nazionale che si è riunito ieri sera alla Casa Bianca, secondo quanto rivelato da tre fonti al sito Axios. Non è invece al momento ancora chiaro chi attaccherà per primo e come gli attacchi si svilupperanno. Secondo una fonte, la risposta iraniana e di Hezbollah agli omicidi mirati della settimana scorsa a Beirut e Teheran è ancora “work in progress”. In ogni caso, dopo l’attacco di ieri sera a una base americana in Iraq, nel quale sono rimasti feriti cinque militari statunitensi, il Pentagono ha fatto sapere di aspettarsi altre azioni da parte delle milizie filoiraniane nei prossimi giorni. Si continua dunque a lavorare per prepararsi a contrastare la rappresaglia di Teheran e per esercitare il massimo della pressione per cercare di minimizzare la loro azione. Domenica il segretario di Stato americano Antony Blinken, riunito in videoconferenza con i colleghi del G7, aveva riferito di un possibile attacco nelle successive 24-48 ore, una valutazione che è stata in parte rivista nella riunione di ieri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)