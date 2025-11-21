11.5 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia-Belgio, gli azzurri in semifinale di Coppa Davis – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo oggi, venerdì 21 novembre, nella semifinale di Coppa Davis a Bologna. Dopo il successo nei quarti di finale contro l’Austria, 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, gli azzurri hanno prenotato (per la quarta volta consecutiva) la semifinale, contro il Belgio, che ha superato invece la Francia con lo stesso punteggio. 

 

In caso di passaggio del turno, l’Italia affronterà in finale la vincente della sfida tra Spagna e Germania. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.5 ° C
12.4 °
10.5 °
62 %
0.9kmh
40 %
Ven
11 °
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1622)ultimora (1527)sport (51)demografica (44)attualità (34)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati